صحيفة: الهبة العراقية ستؤمن إنتاج الطاقة في لبنان لمدة 7 أشهر على الأقل

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، سيتوجهان نهاية الأسبوع الجاري، وتحديداً بعد عطلة الأضحى المبارك، إلى بغداد يرافقهما وفد كبير من مسؤولي الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي تقرّر بموجبه رفع الهبة العراقية من النفط الخام إلى لبنان مليون طن في أقرب وقت ممكن.

وتوقعت المصادر أن يستفيد لبنان من هذه الهبة ابتداء من مطلع أغسطس/آب المقبل، وستكون المواد الصالحة للاستهلاك في خزانات معامل الكهرباء قبل منتصف آب المقبل، وهي كميات كافية لضمان الاستقرار في إنتاج الطاقة لمدة 7 أشهر على الأقل.

وتتصاعد حدة الأزمات المعيشية في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع وعدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم، فيما يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع الجنوني حيث بلغ اليوم الجمعة 19300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

كذلك تتواصل أزمة شح المحروقات في البلاد، على الرغم من رفع سعر المحروقات بعد السماح بتمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. فيما يعمد أصحاب المولدات الكهربائية على التقنين القاسي في جميع المناطق بسبب نفاد مادة المازوت لديهم.