الرئاسة اللبنانية: الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة تعقد في 26 من الشهر

قررت الرئاسة اللبنانية إجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة في 26 من الشهر الجاري، بعد أيام من اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن التكليف إثر خلافات مستمرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت الرئاسة اللبنانية في تغريدة، اليوم الاثنين، أنه: "تحدّد الاثنين 26 تموز/يوليو الجاري موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة"، موضحة أنه "سيصدر بعد قليل الجدول المفصّل للمواعيد".

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 19, 2021

وأعلن الحريري، الأسبوع الماضي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد تعذر الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال: "إن الرئيس عون طلب تعديلات اعتبرها جوهرية في التشكيلة الحكومية". مضيفا: "طرحت على الرئيس عون أن يحظى بوقت أطول للتفكير بالصيغة الحكومية التي قدمتها، لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوزمن 400 في المئة.