تونس... وكالة التبغ توزع مكثفات أوكسجين على المستشفيات

أعلنت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (أعواد الثقاب) في تونس، اليوم الخميس، أنها وزعت 19 جهاز مكثف أوكسجين سعة 10 لترات على مستشفيات في 6 ولايات تونسية.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن الوكالة وزعت أجهزة مكثف الأوكسجين في ولايات تطاوين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وباجة ومنوبة، حيث تأتي تلك الخطوة في إطار المسؤولية المجتمعية ودعم المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا.

وعمدت إدارة الوكالة إلى اقتناء 4 أجهزة مكثف أوكسجين لصالح الوحدة الطبية بالوكالة لمساعدة أعوانها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأربعاء، إن إدارة الصحة العسكرية التابعة للجيش التونسي، ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد، بعد تفاقم جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، فيما اعتبر، بحسب وكالات، أحدث تصعيد لـ"معركة الصلاحيات" مع رئيس الحكومة هشام المشيشي.

تأتي تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعد يوم واحد من إقالة المشيشي لوزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، المقرب من الرئيس سعيد، ووصفه لقرارته بأنها "شعبوية وإجرامية" على خلفية دعوة وزير الصحة المقال للتطعيم بشكل استثنائي.

واعتبر الرئيس التونسي، في تصريح لقناة "العربية" أثناء زيارة لمركز تطعيم، اليوم في العاصمة، أن تكدس الناس بذلك الشكل أمس الثلاثاء "وراءه أهداف سياسية وهو أمر مدبر من أطراف داخل المنظومة السياسية".

وتابع سعيد في تصريحاته التي نقلتها "رويترز"، قائلا: إن "إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إن 3 شاحنات عسكرية نقلت أمس 67 مكثف أوكسجين إلى مستشفيات في 7 ولايات تونسية.