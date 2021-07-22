صدمة في تونس.. فيديو لجثث ضحايا كورونا بجانب القمامة في أكبر مستشفيات البلاد

علق الطبيب منصف حمدون من مستشفى شارل نيكول في تونس على مقطع فيديو يظهر صورا صادمة لطريقة حفظ الجثث في المستشفى.

وقال حمدون في مداخلة عبر إذاعة "موزايك"، المحلية، إن "العدد اليومي للوفيات تجاوز في المستشفى 10 وفيات يوميا ويصل أحيانا إلى 18 وفاة، وهو ما تسبب في ''اكتظاظ للجثث في قسم الموتى وامتلاء طاقة استيعابه''. وتابع ''إخراج جثامين موتى كوفيد يحتاج إجراءات خاصة من البلدية، وهي إجراءات تحتاج وقتا.. وتبعا لذلك تم وضع الجثث التي سيتم نقلها سريعا في ذلك المكان''.

وأكد أن المستشفى ''يفكر في اقتناء شاحنة مبردة لحفظ الجثامين''، قائلا ''كان يجب عدم السماح للمواطنين دخول الغرفة وتصويرها.. لكن عونا وحيد يعمل حينها..''.

وأضاف ''الجثث موضوعة في أكياس خاصة.. وسنتخذ إجراءات لتنظيف الغرفة لأنه لا يعقل وضع جثث مع القمامة''.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يصوّر طريقة حفظ جثامين الموتى في مستشفى شارل نيكول ووضعها في غرفة غير لائقة جنبا إلى جنب مع صناديق قمامة ودون تبريد.