الأمم المتحدة تدعو لبنان لتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة

دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة لبنانية ذات صلاحيات كاملة، يمكنها وضع البلاد على طريق التعافي.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "دعوة الأمم المتحدة جاءت علي لسان المنسقة الأممية الخاصة إلى لبنان جوانا ورونيكا، خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي عقدت الخميس، وحضرها وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا".

وأضاف: "سلطت ورونيكا الضوء في إفادتها على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها على الناس"، موضحا أنه "جددت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة يمكنها وضع البلاد على طريق التعافي".

وأشار حق إلى أن لاكروا "سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط في الفترة من 25 إلى 30 يوليو (تموز) الجاري".

وأردف: "طوال فترة زيارته إلى كل من لبنان وإسرائيل سيعقد لاكروا اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة عمليات قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".

وتابع حق: "كما سيزور لاكروا منطقة عمليات اليونيفيل ويلتقي بأفراد القوة لشكرهم على خدمتهم في بيئة مليئة بالتحديات".

ومنذ أكثر من عام ونصف العام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.