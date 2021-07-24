تسجيل
12:43 GMT24 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أمراء من العائلة المالكة بالسعودية

    أمير سعودي يرد على أنباء استخدام بلاده برنامج تجسس إسرائيلي

    © REUTERS
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102482/11/1024821132_0:103:2000:1228_1200x675_80_0_0_971484164f8e267b87fdf2be2e2bd60f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107241049645987-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7/

    رد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة لفتت إلى تسريبات "بيغاسوس"، زاعمة أن المملكة العربية السعودية والإمارات استخدمتا هذه التقنية للتجسس على رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

    ففي تغريدة نشرتها الإعلامية ديانا مقلد، قالت فيها: "بحسب تسريبات بيغاسوس، اشترت الإمارات والسعودية تقنيات NSO الإسرائيلية للتنصت على شخصيات لبنانية عدة. البارز أن أكثر شخصية تعرضت لتكرار محاولات الاستهداف هو حليف الدولتين سعد الحريري".

    وجاء رد الأمير سطام في عدة تغريدات قال فيها: "هذه التسريبات لا قيمة لها لأنه من السهل صناعة المعلومة بدون دليل تحت مسمى مصدر مطلع وبعيدًا عن موضوع هذه التسريبات فكل وكالات المخابرات بالعالم تمارس التجسس لم نسمع أحدًا تحدث عنهم والتجسس على ميركل من قبل أمريكا الكل عرف بها لكن دائما يتم تسليط الضوء واختراع القصص ضد العرب فقط".

    وتابع قائلا: "أكثر دول مارست التجسس هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وإسرائيل على جميع الأصعدة لم نسمع تقريرا من هذه الصحف حول هذه الأعمال بل أنهم قد يدافعون عن ذلك بذريعة حماية الأمن القومي لهذه الدول ويتفاخرون به لكنهم في المقابل نجدهم يخترعون القصص على الدول العربية، قمة التناقض".

    وأضاف: "للتأكيد هنا على أن هذه التقارير كلها تبنى على أكاذيب واختراعات قبل أشهر كانت حادثة تسريب صور خاصة لـجيف بيزوس واتهمت الصحافة الغربية لمدة أشهر السعودية باختراق هاتفه وأن لديها الأدلة على ذلك لنكتشف بالنهاية أن كل تلك التقارير والتسريبات كانت كاذبة ومن قام بذلك هو أخ عشيقته".

    ​وكانت السعودية نفت، الأربعاء الماضي، على لسان مصدر مسؤول في المملكة صحة التقارير التي ادعت استخدامها برمجيات إسرائيلية للتجسس على الاتصالات. ونقل التلفزيون السعودي عن المسؤول قوله إن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة"، مشددا على أن سياسة بلاده لا تعتمد مثل هذه الوسائل.

    ويوم الاثنين الماضي، وصف ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، إدوارد سنودن، استخدام الوكالات الحكومية برمجيات مجموعة "NSO" الإسرائيلية للتجسس على النشطاء والمراسلين في جميع أنحاء العالم، بأنها "قصة العام".

    وكتب سنودن على "تويتر": "توقف عما تفعله واقرأ هذا. هذا التسريب سيكون قصة العام. وتابع أن الشركة الإسرائيلية "يجب أن تتحمل المسؤولية الجنائية المباشرة عن مقتل واعتقال من استهدفتهم الشبكة الرقمية. النواقل المتطورة التي تبيعها، ليس لها استخدام مشروع".

    من جانبها، رفضت "إن إس أو" ما جاء في تقرير المؤسسات الإعلامية قائلة: "إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة". وأضافت أن البرنامج مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.

    وقالت "واشنطن بوست" إن هاتفي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وكذلك الرئيس العراقي برهم صالح كانا ضمن آلاف الأرقام التي يحتمل أنها تعرضت للتجسس عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

    وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة "إن إس أو" ومقرها إسرائيل للتجسس على صحافيين وناشطين عبر العالم، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية.

    وضمت القائمة 189 صحفيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، وما لا يقل عن 65 من رجال الأعمال و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان. وتضم القائمة ثلاثة رؤساء حاليين، هم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعراقي برهم صالح، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. كما تضم ثلاثة رؤساء وزراء حاليين هم الباكستاني عمران خان والمصري مصطفى مدبولي والمغربي سعد الدين العثماني.

    وهناك أيضا 7 رؤساء وزراء سابقين، وضعوا على القائمة أثناء وجودهم في مناصبهم: اليمني أحمد عبيد بن دغر، اللبناني سعد الحريري، الأوغندية روهاكانا روغوندا، الفرنسي إدوارد فيليب، الكازاخستاني باكيتشان ساجينتاييف، والجزائري نور الدين بدوي، والبلجيكي شارل ميشيل.

    انظر أيضا:

    هكذا يحدث اختراق الهواتف الحكومية... معلومات مثيرة حول التجسس على الرؤساء
    مدير برنامج NSO الإسرائيلي للتجسس: قطر وراء الحملة ضدنا
    المغرب يرد على اتهام الجزائر له بالتجسس: أين الأدلة؟
    باكستان: ندعو الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام الهند "بيغاسوس" للتجسس علينا
    حرب التجسس تزيد من ازدهار تجارة تكنولوجيا التنصت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في بطولة كأس العالم لرقصات أمريكا اللاتينية بين المحترفين في قصر الكرملين، موسكو، روسيا 17 يوليو 2021
    الرقص في جنازة الرئيس... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: شاب شعري أثناء خدمتي في روسيا
    مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: شاب شعري أثناء خدمتي في روسيا
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية Orion-E
    الطائرة المسيرة الهجومية الروسية "أوريون إي"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك