قرار جديد من السعودية بشأن المساجد ودعوة للمصلين

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم السبت، قرارا عاجلا بافتتاح 11 مسجدا بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين.

وقالت الوزراة، إن "مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته وصل خلال 168 يوماً، إلى 1891 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين"، موضحة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي خمسة مساجد في الرياض، ومسجدان في كل من منطقتَي القصيم وجازان، ومسجد واحد في عسير، ومسجد واحد في الباحة.

وأشارت الي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادات الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

قامت وزارة الشؤون الإسلامية بإعادة افتتاح 11 مسجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس #كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 168 يوماً 1891 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) July 24, 2021

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 516949 إصابة.

وقالت الوزارة إنه "تم تسجيل 1155 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 497965 حالة ولله الحمد، مؤكدة تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8155 وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10829 والحالات الحرجة 1385 حالة".