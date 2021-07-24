التعاون الخليجي: المجلس لعب دورا مهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة 

قال نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، إن المجلس لعب دورا مهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ونشر الحجرف تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أن العمل الجماعي هو الطريق الوحيد لمواجهة أي تحديات.

في كلمته أمام ملتقى الخليج للأبحاث، الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد دور مجلس التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأن التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون عنوان العقد الخامس لمسيرة المجلس https://t.co/vYJNTvnmPR#مجلس_التعاون pic.twitter.com/AIpSKCotcW — مجلس التعاون (@GCCSG) July 24, 2021

وجاءت تصريحات الحجرف أثناء مشاركته في ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الحادية عشرة، مؤكدا أن مجلس التعاون لدول الخليج، مع حلول الذكرى الأربعين لتأسيسه، فقد لعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وساهم في مكافحة الإرهاب، وتبني سياسة مسؤولة ومتوازنة للغاية، آخذا في الاعتبار مصالح كل من المنتجين والمستهلكين.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن الوضع الراهن في اليمن ولبنان والعراق وسوريا يمثل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها، موضحا أن المجلس يدعم الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.