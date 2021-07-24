عضو لجنة متابعة كورونا بالجزائر: الوضع الوبائي مقلق جدا ولم نصل بعد للذروة

حذر إلياس باي أخاموخ، عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، من خطورة الوضع الصحي في البلاد.

ونقلت صحيفة "النهار"، عن عضو اللجنة العلمية أن الوضع الوبائي "مقلق جدا، خاصة إننا لم نصل بعد إلى الذروة، وهو أمر مخيف".

وبين أخاموخ، أن بلاده من الممكن أن تصل إلى ذروة الموجة الجديدة من وباء كورونا، خلال فترة تتراوح بين 5 و 10 أيام.

ودعا المسؤول الصحي إلى ضرورة العودة على الفور إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها.

وعن إمكانية العودة إلى تطبيق الحجر الصحي، قال أخاموخ، إنه من الممكن جدا أن يكون هناك حجر جزئي في بعض المناطق الأكثر تضررا جراء الجائحة.

ولفت إلى أن مسؤولي الولايات، لديهم صلاحيات اتخاذ قرارات الحجر الصحي، معتبرا أن هذا الأمر طبيعي في ظل هذه الأوضاع.

وأشار عضو اللجنة العلمية إلى أنه حذر منذ أسابيع من موجة ثالثة، في ظل التهاون وعدم التزام أغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية.