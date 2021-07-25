تونس... اندلاع حريق في جبل زغدود والجيش يتدخل

أكدت وسائل إعلام تونسية، أمس السبت، اندلاع حريق في جبل زغدود.

© Sputnik . Vladimir Trefilov نشوب حريق هائل في مصنع للملابس المستعملة في تونس... فيديو "، مساء أمس السبت، عن محمد بورقيبة، والي القيروان، أنه اندلع حريق كبير في مساحة كبيرة من الهكتارات في جبل زغدود، طالبا دعم فرق الإطفاء بعناصر من الجيش الوطني التونسي للمساهمة في إخماد الحريق الهائل.

وأفادت القناة التونسية بأنه وصلت إلى منطقة زغدود التابعة لولاية القيروان طائرة هليكوبتر عسكرية للمساهمة في دعم الحماية المدنية والعمل على إخماد الحريق الذي اندلع في غابات محمية زغدود، في وقت قدرت مساحة الحريق بـ35 هكتارا.

من جانبه، أوضح الموقع الإلكتروني شمس إف إم، أن الأولوية لمنع انتشار مساحة الحريق وحماية السكان الذين يقطنون بالقرب من تلك الحرائق، فضلا عن الحكومة التونسية راغبة في مساعدة العائلات التي تحتاج إلى تدخل عاجل، بالتنسيق مع والي القيروان ومختلف المصالح المعنية.

وأشار الموقع إلى أن الحريق حصد مساحات شاسعة من الأشجار الغابية، مثل "الصنوبر وكالاتوس وأكليل وعرعار"، فيما تسبب في تضرر بأعداد من بيوت النحل، فضلا عن هروب الكثير من الحيوانات البرية التي تعيش في الغابة.