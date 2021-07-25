ملك الأردن: الأزمة في لبنان وصلت لأسوأ حالاتها

قال ملك الأردن عبد الله الثاني، إنه يتم النظر إلى الأزمات "دون فهم مسيرة البلد" التي تعاني من الأزمة.

وتحدث الملك في حواره مع "سي إن إن" عن الأزمة في لبنان، قائلا: "ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي عندما تصل الأزمة في لبنان إلى أسوأ حالاتها؟".

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400 في المئة.