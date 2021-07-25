ملك الأردن: الأزمة في لبنان وصلت لأسوأ حالاتها

وتحدث الملك في حواره مع "سي إن إن" عن الأزمة في لبنان، قائلا: "ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي عندما تصل الأزمة في لبنان إلى أسوأ حالاتها؟".
#عاجل— جريدة الغد (@AlghadNews) July 25, 2021
الملك: ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي عندما تصل الأزمة في لبنان إلى أسوأ حالاتها؟ #الغد #الأردن #مقابلة_الملك pic.twitter.com/jR1DgWyb86
ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400 في المئة.
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