العاهل الأردني يؤكد أنه التقى بينيت وغانتس ويقول إن حرب غزة الأخيرة "جرس إنذار"

كشف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، عن لقاء سابق جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بينيت غانتس، مشيرا إلى أن المواجهة الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مثلت "جرس إنذار" بعد أن أعطت انطباعا لما وصفه بوجود "حرب أهلية" داخل إسرائيل.

وقال الملك عبد الله الثاني، في مقابلة مع قناة "سي إن إن " الأمريكية، ردا على سؤال حول مدى قدرة إسرائيل على إبقاء الوضع على ما هو عليه دون حل للصراع مع الفلسطينيين، في الوقت الذي توقع فيه اتفاقيات سلام مع دول عربية: "أعتقد أن هذه واجهة هشة للغاية"، مُشيرا إلى أنه عندما تقع الحروب تكون "هناك خسائر في الأرواح ومأساة من جميع الجوانب".

وعن المواجهة الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفسطينية في قطاع غزة، قال العاهل الأردني: "أعتقد أن الحرب الأخيرة مع غزة كانت مختلفة منذ عام 1948. هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بحرب أهلية في إسرائيل. أعتقد أن الديناميكيات الداخلية التي رأيناها داخل البلدات والمدن الإسرائيلية كانت بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

وأكد ملك الأردن التقارير الإسرائيلية السابقة حول لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، بقوله: "خرجت من تلك الاجتماعات وأنا أشعر بالتشجيع الشديد، وأعتقد أننا رأينا في الأسبوعين الماضيين، ليس فقط تفاهمًا أفضل بين إسرائيل والأردن، ولكن الأصوات القادمة من كل من إسرائيل وفلسطين أننا بحاجة إلى المضي قدمًا".