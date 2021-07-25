كتلة اللقاء الديمقراطي في لبنان ترشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة

أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي في لبنان، أنها سترشح رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومة جديدة.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، عقدت الكتلة (يترأسها النائب تيمور جنبلاط) اجتماعها، اليوم الأحد، وتسمي ميقاتي غدا، من أجل تشكيل حكومة تتبنى المبادرة الفرنسية.

واعتبرت الكتلة أن تشكيل الحكومة سيكون المدخل للنقاش مع صندوق النقد الدولي لتوفير الاستقرار المالي للبنان.

وناقش الاجتماع أيضا دور القضاء فى الكشف عن قضية انفجار المرفأ واستجواب جميع المعنيين بالأمر.

وطالب الاجتماع برفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل لوقف نزيف الاحتياطي المركزي.

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400 في المئة.