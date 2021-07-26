قيس سعيد يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية

أفاد مصدران أمنيان بأن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كلف المدير العام لجهاز الأمن الرئاسي، خالد اليحياوي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة أمس الأحد، بحسب رويترز.