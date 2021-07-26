مصر تعلن رسميا موعد بدء العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الاثنين، موعد بدء الدراسة لعام 2021/ 2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات، والخاصة والخاصة للغات.

وقال الوزارة، في بيان لها ، إن العام الدراسى يبدأ يوم السبت 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وينتهى يوم الخميس 16 يونيو/ حزيران 2022، ويستمر لمدة 34 أسبوعا، مشيرة إلى أن مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ستكون 93 يوما للفصل الأول و97 يوما للفصل الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا، بما يعادل 32 أسبوعا.

وأضاف البيان، أن "إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير/ شباط 2022 حتى الخميس 17 فبراير/ شباط 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 فبراير/ شباط 2022 وحتى الخميس 9 يونيو/ حزيران 2022".

وبشأن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فتبدأ يوم السبت 7 مايو/ آيار 2022، على أن تبدأ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو/ حزيران 2022.