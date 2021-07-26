السودان يدعو للحذر بعد تزايد منسوب النيل.. والأمطار تدمر أكثر من 100 منزل

قال السودان إن إيراد النيل الأزرق تزايد من 100 مليون إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم، داعيا الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر خشية الفيضانات.

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم الاثنين، أنه مع تقدم فصل الخريف وزيادة معدلات الأمطار بالهضبة الإثيوبية ظهر ارتفاع كبير في مناسيب النيل الأزرق في محطات الروصيرص، سنجة، سنار، دمدني، الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وتوقعت الإدارة استمرار زيادة المناسيب غدا الثلاثاء (بمعدل نصف متر) في قطاع النيل الأزرق من سنار إلى الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم.

وأشارت إلى أن خزان جبل أولياء شارف على اكتمال الملء الأول لمنسوب 476.5 مليون متر مكعب، بينما تستمر بقية الخزانات (مروي وسنار وسدي ستيت واعالي نهر عطبرة) في تمرير الوارد من النيل الأزرق والعطبراوي.

ودعت الإدارة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل متابعة موقف الفيضان.

وفي سياق متصل، أدت الأمطار والسيول التي اجتاحت منطقة الجزيرة إلى انهيار وتأثر أكثر من مائة منزل وتأثر عشرات الأسر وطال تاثير الأمطار ثلاثة مرافق حكومية في فترة الثلاثة أيام الماضية بينما أصيب شخص واحد، وفقا للوكالة.

وأعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تأثر 115 أسرة بالخريف في الفترة 23 - 25 يوليو الجاري وانهيار 115 منزلا جزئيا وانهيار 3 مراحيض و3 مرافق حكومية وإصابة شخص واحد.