إجلاء عروس سودانية بمروحية عسكرية

أجلت مروحية عسكرية تابعة للجيش السوداني، عريس وعروسته بمنطقة القضارف.

وحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، استطاعت القوات المسلحة السودانية إنقاذ 65 شخصا من أسرة واحدة.

وكانت الأسرة في طريقها إلى البطانة من منطقة حلفا، بعد أن حاصرتهم السيول.

وعثرت قوات الجيش على الأسرة بما فيها العريس وعروسته، بمنطقة وادي أم حجر بالقضارف.

وتم إجلاء العريس وعروسته والأسرة بسلام، حسبما أكدت القوات المسلحة السودانية.