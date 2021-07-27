ليبيا: مجموعة العمل الاقتصادية توجه دعوة للحكومة ومجلس النواب بشأن أزمة الميزانية

التقى الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية في ليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وممثلين عن حكومة الوحدة ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة أزمة الميزانية وبحث الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد.

وبحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حثّ الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية (منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، والمبعوث الأمريكي الخاص، السفير ريتشارد نورلاند، والسفير المصري، ثروت سليم)، حكومة الوحدة المؤقتة ومجلس النواب والجهات الليبية الفاعلة الأخرى على إيجاد حلول وسط تتسم بالواقعية، ووضع الأسس لتدابير تساعد في المضي قدماً بتوحيد البلاد، وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

وأشار الرؤساء المشاركون إلى أن إحراز تقدم في الميزانية يمكن أن يكون بمثابة خطوة مهمة نحو تسوية سياسية إضافية وتوافق في الآراء تبرز الحاجة إليهما بشكل ملحّ في هذه المرحلة من العملية السياسية، مؤكدين على دعم المجتمع الدولي للمساعدة في الدفع قدماً بهذه الجهود.

بيان حول اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية 👈https://t.co/XzoEqaO04I pic.twitter.com/Cqjn5cQ6RM — UNSMIL (@UNSMILibya) July 27, 2021

​وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قال إن ليبيا ستعود إلى المربع الأول وأحداث ما بعد 2011، إذا تأجلت الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

واتهم عقيلة صالح، في تصريحات مع "وكالة رويترز"، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالفشل في توحيد المؤسسات الليبية، مؤكدا أنها تحولت إلى حكومة طرابلس، ومطالبا إياها بالاهتمام بالتزامات الحكومتين المحلتين.

كما أكد أن هدف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كان ضمان الخدمات العامة وقيادة البلاد إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية وتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار.