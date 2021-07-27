مالاوي تفتتح قنصلية لدى المغرب في منطقة الصحراء

قررت دولة مالاوي افتتاح قنصلية لدى المملكة المغربية في منطقة الصحراء الغربية، في حلقة جديدة من سلسلة إعلانات مشابهة تعد اعترافا بسيادة المملكة على المنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال استقباله نظيره المالاوي، إيزنهاور مكاكا اليوم الثلاثاء، إن "مالاوي قررت فتح قنصلية لها في العيون".

وأضاف: "هذا هو التمثيل الرابع والعشرون، والقنصلية الثامنة عشرة لدولة أفريقية التي يتم افتتاحها في المقاطعات الجنوبية".

وتابع بوريطة موضحا: "يمثل هذا ثلث الدول الأفريقية المنتمية للمناطق الفرعية الأربع للقارة".

وأطلق المغرب "دبلوماسية القنصليات" لتشجيع الدول التي تدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، على افتتاح قنصليات لها بالمنطقة، وهو ما استجابت له عدة دول في الفترة الماضية.

وكان الاعتراف الأبرز بالسيادة المغربية على الصحراء قد صدر من جانب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، العام الماضي.

والشهر الماضي، قام سفراء دول السعودية، وعمان، والأردن، واليمن بزيارة ميدانية لمواقع مشاريع تنموية تقيمها المغرب في منطقة الصحراء، التي تؤكد المملكة سيادتها عليها في مواجهة مساعي جبهة البوليساريو لاستقلال.

ويقترح المغرب منح حكم ذاتي واسع للمحافظات الصحراوية مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن جبهة البوليساريو (جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) ترفض هذا المقترح وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.