الكشف عن سبب وفاة الإعلامية الجزائرية سهام أوشلوش.. صور 

كشفت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، عن سبب وفاة الإعلامية سهام أوشلوش، في أحد مستشفيات العاصمة، الجزائر.

وأثارت وفاة الإعلامية الجزائرية، سهام أوشلوش (27 عاما)، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع عدم علمهم بسبب الوفاة.

الممثلة سهام أوشلوش في ذمة الله متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/IoXsXj0t7H — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) July 27, 2021

ومن جهتها، أكدت صحيفة الشروق الجزائرية، أن سبب وفاة الممثلة والصحفية أوشلوش، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد نقلها قبل عدة أيام إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة، الجزائر، بعد تدهور حالتها الصحية جراء هذا الوباء.

وتردد خلال الساعات القليلة الماضية أنباء وفاة أوشلوش بعد تعرضها إلى سكته قلبية حادة، مساء أمس، فيما أكدت الصحيفة المحلية أنها توفيت إثر إصابتها بوباء كورونا.

وفاجعة أخرى بسبب الفيروس اللعين #كورونا

الممثلة و المنشطة #سهام_أوشلوش في ذمة الله إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/9oaDr0JT7G — NȺĐȺ ĐƵ 🇩🇿 (@NadaBz1) July 27, 2021

وتحظى الفنانة والإعلامية الجزائرية، سهام أوشلوش، بشعبية كبيرة في الوطن العربي، خاصة لدى الجمهور الجزائري، في وقت يتابعها الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.