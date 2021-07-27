الكشف عن سبب وفاة الإعلامية الجزائرية سهام أوشلوش.. صور 

وأثارت وفاة الإعلامية الجزائرية، سهام أوشلوش (27 عاما)، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع عدم علمهم بسبب الوفاة.
الممثلة سهام أوشلوش في ذمة الله متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا— EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) July 27, 2021
انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/IoXsXj0t7H
ومن جهتها، أكدت صحيفة الشروق الجزائرية، أن سبب وفاة الممثلة والصحفية أوشلوش، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد نقلها قبل عدة أيام إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة، الجزائر، بعد تدهور حالتها الصحية جراء هذا الوباء.
وتردد خلال الساعات القليلة الماضية أنباء وفاة أوشلوش بعد تعرضها إلى سكته قلبية حادة، مساء أمس، فيما أكدت الصحيفة المحلية أنها توفيت إثر إصابتها بوباء كورونا.
وفاجعة أخرى بسبب الفيروس اللعين #كورونا— NȺĐȺ ĐƵ 🇩🇿 (@NadaBz1) July 27, 2021
الممثلة و المنشطة #سهام_أوشلوش في ذمة الله إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/9oaDr0JT7G
وتحظى الفنانة والإعلامية الجزائرية، سهام أوشلوش، بشعبية كبيرة في الوطن العربي، خاصة لدى الجمهور الجزائري، في وقت يتابعها الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
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