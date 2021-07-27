سكان قرية شرقي سوريا يطردون جنودا أمريكيين حاولوا تقديم ألعاب لأطفالهم

وذكرت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة أن جنود الاحتلال الأمريكي حاولوا توزيع الألعاب على أطفال القرية وتصويرهم لكن الأهالي رفضوا وقاموا بطردهم رافضين هذه التصرفات من قبل الاحتلال وأعوانه.

وتابعت المصادر أن قرية خربة الذيابة بريف القامشلي تقع تحت سيطرة تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي.

وكان علم مراسل "سبوتنيك" في الحسكة أن الجيش الأمريكي أجرى في الآونة الأخيرة جولات مكوكية على عدد من قرى وبلدات ريف محافظة الحسكة، تهدف إلى تشكيل مجموعات مسلحة مقاتلة من أبناء القبائل العربية السورية على شاكلة المجموعات التي تم تشكيلها في العراق قبل سنوات تحت مسمى (الصحوات).

ولاقت هذه الجولات رفض شعبي وعشائري في ظل توسع قاعدة المقاومة الشعبية والعشائرية ضد التواجد الأمريكي وأعوانه والذي تتركز ممارساتهما على سرقة النفط والغاز والقمح والثروات الباطنية بهدف تجويع ومحاصرة الشعب السوري.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي على جميع منابع وحقولا النفط والغاز في محافظة الحسكة (مديرية حقول نفط وغاز الجبسة بمدينة الشدادي) جنوبي محافظة الحسكة و(مديرية حقول نفط وغاز الحسكة بالرميلان) شمالي شرقي المحافظة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" الموالي له.