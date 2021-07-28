استئناف الشحن الجوي بين كراسنودار الروسية وحلب السورية... فيديو وصور

عقدت المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا وشركة "أفياديلو" الروسية للشحن واللوجستيات اتفاقا يقضي باستئناف حركة الشحن الجوي "مشروع ميركوري"، بين مدينتي حلب في شمال سوريا وكراسنودار في جنوب روسيا الاتحادية.

وينتظر من الاتفاق أن يضفي الكثير من المرونة على حركة النقل الجوي والبضائع المصنعة بين البلدين اللذين يخوضان خلال هذا الأسبوع، ماراثونا من الاتفاقيات ضمن فعاليات الاجتماع السوري الروسي لتتبع أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين.

وقال مدير عام الطيران المدني في سوريا، المهندس باسم منصور، لمراسل "سبوتينك" في حلب: "أن تفعيل حركة الشحن التجاري والصناعي بين البلدين، سينعكس إيجاباً على مجمل النشاطات الاقتصادية التبادلية بين البلدين".

© Sputnik . Kareem Tebi استئناف حركة الشحن الجوي بين كراسنودار الروسية وحلب السورية، 28 يوليو 2021

من جهته، قال أرتيوم بيتيه، مدير العلاقات الخارجية في شركة "أفياديلو" الروسية: "أن التعاون مع وزارة النقل في سورية وفتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران الروسي، سيساهم بإعادة فتح جميع الخطوط الجوية بين البلدين في القريب العاجل".

© Sputnik . Kareem Tebi استئناف حركة الشحن الجوي بين كراسنودار الروسية وحلب السورية، 28 يوليو 2021

واطلع الوفد الروسي على جهوزية مطار حلب الدولي بعد إعادة تأهليه من الهجمات الإرهابية التي استهدفته بشكل متكرر أبان سيطرة المجموعات المسلحة على محيطه.