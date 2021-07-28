العراق... القبض على 14 إرهابيا في محافظات متفرقة

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، القبض على 14 إرهابيا، بينهم قياديين، في مناطق متفرفة من العراق.

وصرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان له، بأن "تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب وجهت ضربة كُبرى لبقايا عصابات داعـش الإرهابية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "أونا".

وأضاف أن الضربة الأمنية جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ونجحت في إلقاء القبض على 14 إرهابيا بمحافظات مختلفة من عموم البلاد".

وأوضح الناطق أن "العمليات بدأت بالقبض على القيادي في عصابات تنظيم "داعـش" الإرهابي بالعراق، وهو المُكنى "أبو معاذ"، في محافظة بغداد، والذي أرشد عن مكان وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفة جنوبي العاصمة، عُثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين، تمكن من خلالها جهاز مكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وتقديمهما للعدالة".

وأشار إلى نجاح جهاز مكافحة الإرهاب في تفكيك شبكة إرهابية مكونة من 6 عناصر داخل محافظة الأنبار غربي البلاد، "حيث شهدت العملية جهدا دقيقاً امتاز بالسُرعة الاحترافية بُغية عدم هروب أحد عناصر هذه الشبكة المرتبطة ببعضها البعض".

وقال الناطق إن جهاز مكافحة الإرهاب، تمكن من إحباط عملية لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية فورية.

وألقت تشكيلات الجهاز القبض على العنصر الإرهابي الذي حاول تنفيذ هذه العملية، كما وتم إلقاء القبض على إرهابي في شمال محافظة صلاح الدين.