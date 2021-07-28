إعلام: تعيين عبير موسي في منصب رفيع بالاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة

قررت أمل مسعود، الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة، تعيين عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري التونسي، في منصب رفيع المستوى بالاتحاد.

وبحسب موقع قناة "التاسعة"، جاء قرار مسعود بعد إجماع هيئة مكتب الاتحاد، الذي تشرف عليه وزارة الخارجية المصرية، على اختيار موسي لهذا لمنصب.

وتتشكل هيئة المكتب من نائب الأمين العام، والأمينين المساعدين، والمستشار الإعلامي، والمدير المالي والإداري، برئاسة الأمين العام.

ووفقا لبيان الاتحاد فإن الاختيار وقع على النائبة التونسية موسي لتولي منصب رفيع بسبب ما قدمته، وتقدمه، من كفاح وجهد من أجل إعلاء الديمقراطية، والمساواة، وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء العرقي.

كما ذكر البيان أنها لعبت دورا في تمكين المرأة، وعدم حرمانها من حقها في التعبير وصناعة القرار.