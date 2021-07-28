الأسد: إيران شريك أساسي وقف إلى جانب الشعب السوري وقدم له كل الدعم

وصف الرئيس السوري بشار الأسد، إيران، اليوم الأربعاء، بـ"الشريك الأساسي" لسوريا، الذي وقف إلى جانب شعبها في مواجهة "الحرب الإرهابية" وقدم له الدعم في كل المجالات.

وأضاف الأسد خلال استقباله رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن التنسيق القائم بين دمشق وطهران في مكافحة الإرهاب كانت نتائجه إيجابية على الأرض، مؤكدا أنه سيستمر حتى "تحرير كامل الأراضي ودحر التنظيمات الإرهابية".

وتباحث الأسد وقاليباف حول العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والتعاون البنّاء القائم بينهما على مختلف الأصعدة، وفقا لوكالة "سانا" الإخبارية السورية.

ولفت الجانبان في حديثهما إلى الدور الأساسي الذي تمارسه المؤسسة البرلمانية في سوريا وإيران لفتح آفاق تعاون ثنائي جديدة؛ لا سيما في المجال الاقتصادي، وعدم حصره في القطاع الحكومي بل تفعيل التعاون بين أصحاب القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأشارا إلى أن هذا الدور يساعد الشعبين الصديقين على مواجهة الحرب الاقتصادية وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما.

من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني إن الاستحقاقات الانتخابية التي جرت خلال الفترة الأخيرة في سوريا وإيران، و"الإصرار" الذي أظهره الشعبان في إنجاز هذه الاستحقاقات يثبت فشل سياسات الضغوط التي تمارس ضد البلدين.

وأضاف قاليباف خلال اللقاء مع الرئيس السوري: "لا أحد يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعوب".