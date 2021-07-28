حرائق هائلة في الغابات والأحراج شمالي لبنان.. فيديو

اندلع حريق هائل في غابات الصنوبر في بلدة القبيات شمالي لبنان، اليوم الأربعاء، وامتد إلى المناطق المجاورة بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وناشد الأهالي الدفاع المدني والجيش اللبناني إرسال طوافات لإخماد الحرائق التي وصلت إلى المباني السكنية بفعل قوة الحريق.

ويعمل الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني على إخماد الحريق، فيما أخلى الدفاع المدني والصليب الأحمر المواطنين، الذين حاصرتهم النيران في المباني المجاورة للأحراج وعمل على إسعافهم.

غابات عكار الفريدة من نوعها في منطقة حوض المتوسط تحترق.وأرزاق الناس تحترق، قلوبنا مع الأهالي في بلدات: القبيات- عندقت - جبل اكروم - ومحيطهم



اللهم بردا وسلاما على عكار واهلها#انقذو_القبيات #عكار_تحترق pic.twitter.com/7fZ2gLraK0 — محمد السيد (@mohamadalsayedd) July 28, 2021

مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى قال لـ"سبوتنيك" إن "الحريق صعب جداً، والغابات كثيفة و الرياح قوية وهذا الأمر ساعد على امتداد الحريق"، مضيفاً:" نحن نعمل على إخماد الحريق إلا أن ذلك صعب جداً".

وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون يتابع تطور الحرائق، التي اندلعت اليوم في قضاء عكار، لا سيما منها القبيات وبينو، وطلب قيادة الجيش والدفاع المدني ببذل كل الجهود لإخمادها والعمل على عدم امتدادها الى المنازل ومساعدة الأهالي.

وأعطى الرئيس عون توجيهاته، في حال تطوّرت الحرائق، إلى الاستعانة بقبرص للمساهمة في إخماد النيران.

كذلك كلف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى مصالح الزراعة في الشمال وعكار باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق ومعاينة الأضرار تمهيداً لإعادة تأهيل الوسط البيئي، بالاضافة الى إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب الحريق.