قرقاش يرد على "كل من يتجرأ على اسم الإمارات"... تعزز ازدهارها وتبني مستقبلها

رد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، على "كل من يتجرأ على إسم الإمارات ليبرّر مرارة إخفاقه، وفشله"، قائلا بأن بلاده "تسمو فوق الضغائن الصغيرة".

ونشر قرقاش تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، جاء فيها: " لكل من يتجرأ على إسم الإمارات ليبرّر مرارة إخفاقه، وفشله، وانكساره، أبلغه أنّ الإمارات في موقع مختلف، ومكان آخر تسمو فوق الضغائن الصغيرة. الإمارات مشغولة، تعزّز ازدهارها، وتوّطد تنميتها، وتبني مستقبلها".

لكل من يتجرأ على إسم الإمارات ليبرّر مرارة إخفاقه، وفشله، وانكساره، أبلغه أنّ الإمارات في موقع مختلف، ومكان آخر تسمو فوق الضغائن الصغيرة.



الإمارات مشغولة، تعزّز ازدهارها، وتوّطد تنميتها، وتبني مستقبلها. pic.twitter.com/A3YG7XdW1V — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 29, 2021

وكان قرقاش قد نشر تغريدة في وقت سابق تحدث فيها عن تجربة الإمارات لخدمة ورفاهية المواطن وبأنها مقياس لنجاح النظام السياسي.