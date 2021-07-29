قرقاش يرد على "كل من يتجرأ على اسم الإمارات"... تعزز ازدهارها وتبني مستقبلها

ونشر قرقاش تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، جاء فيها: " لكل من يتجرأ على إسم الإمارات ليبرّر مرارة إخفاقه، وفشله، وانكساره، أبلغه أنّ الإمارات في موقع مختلف، ومكان آخر تسمو فوق الضغائن الصغيرة. الإمارات مشغولة، تعزّز ازدهارها، وتوّطد تنميتها، وتبني مستقبلها".
لكل من يتجرأ على إسم الإمارات ليبرّر مرارة إخفاقه، وفشله، وانكساره، أبلغه أنّ الإمارات في موقع مختلف، ومكان آخر تسمو فوق الضغائن الصغيرة.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 29, 2021
الإمارات مشغولة، تعزّز ازدهارها، وتوّطد تنميتها، وتبني مستقبلها. pic.twitter.com/A3YG7XdW1V
وكان قرقاش قد نشر تغريدة في وقت سابق تحدث فيها عن تجربة الإمارات لخدمة ورفاهية المواطن وبأنها مقياس لنجاح النظام السياسي.
من واقع تجربتنا في الإمارات، الإنجاز الملموس لخدمة ورفاهية المواطن هو مقياس نجاح النظام السياسي.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 27, 2021
عوامل النجاح تشمل أمن المواطن وصحته وتعليمه وسكنه، ومستقبل أسرته وأبنائه، وثقة المواطن في حاضره ومستقبله، ويعزّزها نظام يقوم على القيادة المخلصة، والشفافية، ودولة المؤسسات. pic.twitter.com/UFuSMFh91a
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