العراق... إقبال المواطنين على لقاح كورونا تزايد 10 أضعاف

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن زيادة إقبال المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، ارتفاع نسبة إقبال المواطنين على أخذ اللقاح إلى 10 أضعاف عما كان عليه في الأسابيع الماضية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وتوقعت الوزارة تلقيح أكثر من 60 في المئة من الفئات المشمولة حتى نهاية العام الحالي.

ونقلت الوكالة العراقية عن مدير عام الصحة، رياض عبد الأمير، قوله إن "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية تسبب بموجة من الإصابات وزيادة الوفيات".

وأشار عبد الأمير إلى أن "ارتداء الكمامات يمكنه تقليل الإصابات الى أكثر من 80 في المئة".

وأضاف أن وزارة الصحة العراقية وجهت بفتح جميع المراكز، وفتح جلسات تلقيحية في المستشفيات والمؤسسات الصحية كافة، "وقد يستدعي الأمر إعطاء اللقاح في بعض مؤسسات الدولة".

يذكر أن العراق، سجل يوم الثلاثاء الماضي، أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة العراقية، فقد تم تسجيل 12185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و577013 حالة منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 71 وفاة ليصل الإجمالي إلى 18418 وفاة.

كما أعلنت الوزارة أنه جرى تطعيم مليون و480784 شخصا حتى الآن.

وترتفع أعداد الإصابات في العراق منذ عطلة عيد الأضحى التي عادة ما تشهد تجمعات عائلية يمكن من خلالها انتشار العدوى، لا سيما مع عدم إجراءات التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية للوقاية من المرض.