المروحيات الروسية تشارك بإطفاء الحرائق اللبنانية قرب الحدود السورية

قالت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك"، إن مروحيات عسكرية تابعة للقوات الروسية العاملة في سوريا بدأت، صباح اليوم، بمساندة فرق الإطفاء السورية في عمليات مكافحة الحرائق التي تتمدد شمال لبنان، بعدما بدأت بملامسة الحدود السورية بالقرب من الريف الغربي لمحافظة حمص.

وأضافت المصادر أن المروحيات العسكرية الروسية قامت بعدة طلعات جوية، وألقت عشرات الأطنان من المياه فوق الحرائق التي وصلت إلى بلدة أكوم، التابعة لمدينة القصير بريف حمص الغربي، بالإضافة إلى طلعات أخرى باتجاه ذروة الحريق داخل الحدود اللبنانية.

و أكد مصدر في فوج إطفاء حمص لـ"سبوتنيك" رفع الجاهزية عبر الأراضي السورية، وإرسال آليات الدفاع المدني وصهاريج مياه من أجل السيطرة على هذه الحرائق والعمل على عدم امتدادها وتوسعها.

وأعلنت السلطات السورية، يوم الثلاثاء الماضي، أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق تشير إلى تأثر معظم أراضي الغابات شمال غربي سوريا، بمستويي الخطورة المرتفع والمرتفع جدا، اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل.

هذا وكانت قد اندلعت، في خريف 2020، حرائق غابات في سوريا في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.

فقد اشتعلت النيران في بساتين الزيتون وأنواع ثمينة من الأشجار، عند ذلك، لم تشارك المروحيات الروسية فقط في إخمادها، ولكن أيضا طائرات "إيل-76 إم د" التابعة للقوات الجوية الروسية.