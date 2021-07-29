تسجيل
13:45 GMT29 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني

    مصدر لـ"سبوتنيك": قائد فيلق القدس زار بغداد للتنسيق العملياتي بين الفصائل والحرس الثوري

    © AP Photo / Mohammad Ali Marizad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104399/34/1043993480_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_560a8f3419ae01fa61de7498ba262882.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107291049697527-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A/

    أكد مصدر سياسي عراقي مطلع، اليوم الخميس، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، زار "سرا" العاصمة العراقية بغداد الثلاثاء والتقى بقادة عدد من الفصائل العراقية المسلحة.

    بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك " نعم كانت هناك زيارة سرية لقاآني وهي ضمن سلسلة زيارات جرت بعضها معلن وبعضها غير معلن"، لافتا إلى أن " قاآني التقى في هذه الزيارة بقادة بعض الأحزاب وتحديدا قادة بعض الفصائل العراقية المسلحة وكذلك التقى بقادة عدد من القوى السنية في البلاد ".

    وأضاف "الزيارة وبحسب المعلومات جاءت للتنسيق العملياتي، بين الفصائل المسلحة وبين الحرس الثوري الإيراني، خاصة مع وجود اتهامات للفصائل باستهداف البعثات الدبلوماسية، على الرغم من أن هذه الفصائل تعمل على إنكار صلتها بهذه الاستهدافات ضد البعثات، ومن ضمنها الأمريكية، لكنها اعترفت ضمنا بأنها مع استهداف القوافل العسكرية، والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأمريكية".

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
    بايدن: دورنا في العراق سيركز على التدريب ومكافحة داعش والدعم الاستخباراتي
    وكانت وسائل إعلام عراقية، ذكرت في وقت سابق أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وصل الثلاثاء إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة "سرية".
    ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في واشنطن، الاثنين الماضي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.
    وأكد بايدن، أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، والدعم الاستخباراتي..
    هذا وتتهم واشنطن جماعات موالية لإيران بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية المتكررة السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق ، فيما لم تكشف الأجهزة الأمنية العراقية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات.

    انظر أيضا:

    الحرس الثوري الإيراني يتهم أمريكا بالسعي لاندلاع حرب أهلية في هذا البلد
    الحرس الثوري الإيراني يحذر إسرائيل من قوة "حزب الله"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض أزياء في قمة قازان 2021
    عرض أزياء "الموضة المحتشمة" في قازان الروسية...بلمسات شرقية حديثة
    زاخاروفا تمازح بسكويت بايدن للمعارضة البيلاروسية
    زاخاروفا تمازح "بسكويت" بايدن للمعارضة البيلاروسية
    إنفوجرافيك... 10 دول تمتلك أكبر عدد من اللاعبين في أولمبياد طوكيو 2020
    10 دول تمتلك أكبر عدد من اللاعبين في أولمبياد طوكيو 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك