مصدر لـ"سبوتنيك": قائد فيلق القدس زار بغداد للتنسيق العملياتي بين الفصائل والحرس الثوري

أكد مصدر سياسي عراقي مطلع، اليوم الخميس، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، زار "سرا" العاصمة العراقية بغداد الثلاثاء والتقى بقادة عدد من الفصائل العراقية المسلحة.

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك " نعم كانت هناك زيارة سرية لقاآني وهي ضمن سلسلة زيارات جرت بعضها معلن وبعضها غير معلن"، لافتا إلى أن " قاآني التقى في هذه الزيارة بقادة بعض الأحزاب وتحديدا قادة بعض الفصائل العراقية المسلحة وكذلك التقى بقادة عدد من القوى السنية في البلاد ".

وأضاف "الزيارة وبحسب المعلومات جاءت للتنسيق العملياتي، بين الفصائل المسلحة وبين الحرس الثوري الإيراني، خاصة مع وجود اتهامات للفصائل باستهداف البعثات الدبلوماسية، على الرغم من أن هذه الفصائل تعمل على إنكار صلتها بهذه الاستهدافات ضد البعثات، ومن ضمنها الأمريكية، لكنها اعترفت ضمنا بأنها مع استهداف القوافل العسكرية، والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأمريكية".