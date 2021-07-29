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    الانتهاء من تطعيم الكوادر الصحية شرق سوريا ضد كورونا

    دفعة جديدة من لقاح "سينوفارم" مقدمة من الصين تصل إلى سوريا

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    تسلّمت سوريا 150 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مقدمة من الحكومة الصينية.

    دمشق- سبوتنيك. وقال وزير الصحة السوري، حسن الغباش، في تصريح للصحفيين، إن "سوريا تسلمت 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 مقدمة من جمهورية الصين الشعبية".

    وأضاف أن "هذه المنحة الصينية تأتي استمرارا للدعم للقطاع الصحي وهو جزء من دعم الحكومة الصينية والشعب الصيني لسوريا، والذي لم يتوقف في مجالات متعددة وهناك دعم متواصل يخص القطاع الصحي، نشكر الصين والشعب الصيني لما تقدمه من مساهمات هامة في ظل انتشار الوباء العالمي".

    وتابع أن "هذا اللقاح يعطى لكل شخص جرعتين بفاصل أسبوعين إلى 3 أسابيع وهذا اللقاح من اللقاحات المسجلة والمعترف بها بمنظمة الصحة العالمية وأثبت نجاحه في الصين وعدد من الدول".

    لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الصيني
    © AFP 2021 / Joel Saget
    سوريا تتسلم 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لـ"كورونا" من الصين
    السفير الصيني بدمشق فنغ بياو، قال بدوره إن "اللقاح من تقدمة جمعية الصليب الأحمر الصينية للحكومة السورية وتعتبر هذه الدفعة من اللقاح تجسيدا حيا للصداقة التقليدية والأخوية بين الشعبين السوري والصيني".

    وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية تتجاهل حقائق تفشي وباء كورونا وسلالاته المتحورة وتسعى إلى تسييسه وتتعنت بربط هذا الوباء بدول معينة للإساءة للآخرين".

    ورأى السفير الصيني أن "الهدف الحقيقي في تحميل المسؤولية للآخرين هو لإخفاء تقصيرها في مكافحة هذه الجائحة"، مضيفا أن "التقرير المشترك حول الكشف عن مصدر وباء كورونا، والذي أعدته الصين ومنظمة الصحة العالمية هو موثوق ويجب احترامه واتخاذه أساسا لمتابعة الكشف عن مصدر الفيروس، لذلك تدعو الصين كافة الأطراف للالتزام بالمبادئ العلمية خلال الكشف عن مصدر الفيروس ورفض تسيس هذا الموضوع بشكل مشترك".

    وأضاف: "منذ تفشي الجائحة في سوريا أجرت الصين وسوريا تعاونا مثمرا في مكافحة الجائحة".

    وأكد السفير الصيني أن "وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، تعهد بتقديم 500 ألف جرعة وأنواع مختلفة من الأجهزة الطبية إلى سوريا والجانبان بصدد إعداد كل التحضيرات لنقل هذه الدفعة إلى سوريا بأسرع وقت ممكن".

    وكانت سوريا تسلمت، الأسبوع الماضي، 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" مقدمة من الحكومة الروسية.

    وشهدت الأشهر الأخيرة انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات وصلت إلى حد تسجيل 4 إصابات فقط لتعود وترتفع يوم أمس إلى 19 إصابة ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة منذ تفشي الوباء إلى 25930 إصابة، شفي منها 21969 مصابا وتوفي 1911.

    انظر أيضا:

    سوريا... العقوبات تزيد من انتشار كورونا وتنهك الكادر الطبي
    سوريا تتسلم 150 ألف جرعة من اللقاح المضاد لـ"كورونا" من الصين
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