مسؤول في الانتقالي يحذر من تحركات مجلس النواب اليمني ويصفها بـ"الاستفزازية"

وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الانتقالي يرى أن هذا العمل الاستفزازي من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد شعبي رافض لوجود رئاسة المجلس المذكور في أي أرض جنوبية.
وأوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية، لقد حذرنا ونجدد تحذيرنا من مغبة أي إجراءات استفزازية كهذه تنسف جهود الأشقاء لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ونحمل الشرعية اليمنية المسئولية الكاملة عن أي تداعيات ستترتب على هذه الخطوة الاستفزازية.
وقال صالح، إذا كان وادي حضرموت في حكم المحتل في قبضة جماعة "الإخوان المسلمين" وقواتها العسكرية، التي حولت الوادي إلى وكر للإرهاب ومأوى للجماعات الإرهابية، فان شعبنا هناك سيعلن رفضه وغضبه تجاه هذه الخطوة ومحاولة توطين ذلك المجلس في حاضرة وادي حضرموت ومدينة سيئون.
ووصل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ونائباه عبد العزيز جباري ومحمد الشدادي، الثلاثاء الماضي إلى مدينة سيئون وكان في استقبالهم نائب رئيس البرلمان محسن باصرة وقيادات السلطة المحلية والأمنية والعسكرية ووزير الداخلية، بجانب قيادة مؤتمر حضرموت الجامع ومرجعيات الوادي والصحراء.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس البرلمان ونوابه مدينة سيئون واليمن، منذ عقد البرلمان جلسة أولى في المدينة ذاتها في أبريل/ نيسان 2019، تم خلالها انتخاب أعضاء هيئة الرئاسة الحالية وأقرو الموازنة المالية للحكومة اليمنية المعترف بها.
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