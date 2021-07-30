اليمن... "أنصار الله" تعلن السيطرة على مناطق جديدة في محافظة البيضاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تحقيقها تقدما ميدانيا جديدا، إثر عملية عسكرية استهدفت الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "القوات نفذت المرحلة الثانية من عملية (النصر المبين) في محافظة البيضاء، أدت إلى تحرير مديريتي نَعمان ونَاطِع (شمال البيضاء)".

وأضاف: "أسفرت العملية عن طرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة".

ووفقا للعميد سريع: "سقط المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير، وتم اغتنام كمية من الأسلحة خلال المرحلة الثانية من عملية (النصر المبين)".

وقال المتحدث العسكري إن "القوات بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها".

وأكد "استمرار العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال".

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" تمكنها من استعادة مناطق في مديريتي الصَومعة والزَاهِر شرق وغرب البيضاء بمساحة 100 كم مربع خلال عملية أطلقت عليها اسم "النصر المبين"، قالت إنها أوقعت 350 قتيلاً و560 مصاباً في صفوف الجيش اليمني و"تكفيريين"، علاوة على تدمير وإعطاب 29 مدرعة وآلية.