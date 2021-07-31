الجزائر تسحب اعتماد قناة "العربية" السعودية وتتهمها بـ"التضليل الإعلامي"

قررت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، سحب اعتماد قناة "العربية" السعودية، متهمة القناة بأنها تمارس "التضليل الإعلامي والتلاعب".

الجزائر - سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزارة الاتصال، قولها: "قررت وزارة الاتصال اليوم السبت سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة التلفزيونية "العربية" بالجزائر".

وأضافت الوزارة أن "قرار سحب الاعتماد راجع إلى عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب".

ولم يشر البيان الصادر عن وزارة الاتصال الجزائرية إلى واقعة بعينها ارتكبتها القناة السعودية.