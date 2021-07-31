نائب ليبي: تواجد القوات الأجنبية في ليبيا يهدد استمرار فتح الطريق الساحلي

قال النائب في البرلمان الليبي، جاب الله الشباني، إن "فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها سيكون له تأثير كبير على تثبيت وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في ليبيا".

وأشار في حديثة لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل مهمة لجنة "5+5" في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

و أوضح أن "المسؤول عن تأمين حركة المرور على الطريق الساحلي مصراتة – سرت هي اللجنة العسكرية الليبية، حيث تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية من خلال تفتيش السيارات والتأكد من هوية الأشخاص والمراقبة، كما أنه كانت هناك جهود سابقة في إزالة الألغام بين الطرفين".

وأضاف الشباني أن العراقيل التي ما زالت تهدد استمرار هذه الخطوة، هو وجود المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية التي "تعرقل إجراء الانتخابات أيضا"، لافتا إلى أن "البعثة الأممية لليبيا بإمكانها الآن تسريع عميلة إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

وأعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، إعادة فتح الطريق الساحلي الرئيسي بين مدينتي مصراتة وسرت، بدءا من 30 يوليو/ تموز الجاري، وذلك ضمن تنفيذ بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في البلاد.

وأضافت في بيان إن "الطريق لن يكون مفتوحا أمام التحركات العسكرية، مثمنة الدور الكبير الذي لعبته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في إرساء السلام في ربوع البلاد بوجه عام".