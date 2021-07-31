مراسلة الجزيرة القطرية تظهر من القاهرة لأول مرة منذ سنوات... فيديو

ظهرت مراسلة قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، في بث مباشر من وسط العاصمة المصرية القاهرة، خلال نشرة أخبار للقناة مساء اليوم السبت، وذلك للمرة الأولى منذ إغلاق مكتب الجزيرة هناك قبل نحو 8 سنوات.

وكانت نشرة السادسة تناقش مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي، عندما قال المذيع عبد القادر عياض "تنضم إلينا من القاهرة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة".

ولم يتضح إذا كان ظهور مراسلة للقناة القطرية في القاهرة هو مقدمة لعودة مكتبها في القاهرة للعمل بشكل كلي أو جزئي، من عدمه.

وزير الخارجية الجزائري يزور #مصر بعد #السودان في محاولة لتقريب وجهات النظر بين أطراف أزمة #سد_النهضة.. مراسلة #الجزيرة في القاهرة شيرين أبو عاقلة تنقل لنا تفاصيل الزيارة وانعكاساتها على الأزمة pic.twitter.com/MZGSkfhAC5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 31, 2021

وكانت الجزيرة قد أغلقت مكاتبها في القاهرة في أغسطس/آب من عام 2013.

من جانبها، نشرت أبو عاقلة صورتها من العاصمة المصرية على حسابها بموقع "تويتر" مع تعليق: "شيرين ابو عاقلة - الجزيرة – القاهرة".

فيما كتب المذيع بالقناة القطرية محمد كريشان على حسابه بـ"تويتر" قائلا: "ها هي "الجزيرة" تعود إلى مصر مع إطلالة شيرين أبو عاقلة من القاهرة".

هاهي "الجزيرة" تعود إلى مصر مع إطلالة شيرين أبو عاقلة من القاهرة... https://t.co/drlzwUgmYU — محمد كريشان (@MhamedKrichen) July 31, 2021

وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة مؤخرا تحسنا كبيرا بعد سنوات من القطيعة بينهما، وذلك في ظل المصالحة التي جرت بعد توقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الجاري، وأسدلت الستار على الأزمة الخليجية، التي قاطعت بسببها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر منتصف عام 2017.

وفي مايو/أيار الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي نقل له رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تضمت دعوة للسيسي لزيارة الدوحة.