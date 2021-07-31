القوات العراقية تدمر أوكارا ومتفجرات لـ"داعش" شمالي البلاد

باشرت القوات العراقية، اليوم السبت، بعملية عسكرية لتطهير مناطق بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، شمالي العراق.

وأفادت خلية الاعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، بإن قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية باشرت بعملية عسكرية استباقية ضمن قاطع عمليات كركوك لتطهير وتفتيش مناطق وقرى غرب قضاء طوز خورماتو شمالي محافظة صلاح الدين.

وأعلنت الخلية، أن العملية أسفرت عن تدمير عدد من المضافات ورفع وتفجير عدد من العبوات الناسفة والتي كانت عبارة عن مساطر تفجير وجليكانات "صفائح" لمادة C4 في وادي جدوع والزركة.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".