خبير بيئي: دول الخليج ليست في مأمن من الفيضانات

وأكد الكواري على وجوب الخروج بتوصيات واقتراحات مهمة لمعالجة تلك الظواهر المؤدية إلى حدوث كوارث، موضحا أنها ليست حدثا عارضا، ويمكن تكرارها، مناشدا الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر، تشكيل فرق بحثية متخصصة في البيئة والمناخ، لبحث ظاهرة الفيضانات التي وقعت في القارتين، الأوروبية والآسيوية، من أجل معرفة مدى فرص حدوثها.
وأفاد الدكتور الكواري بأن العلماء والباحثين البيئيين يعتبرون ظاهرة هطول الأمطار بغزارة بمثابة ناقوس الخطر، هو ما يجب التفكير فيها وتحليلها علميا ومدى تأثير ذلك على المستقبل، مؤكدا أن هؤلاء العلماء لم يتوقعوا حدوثها في فصل الصيف مع حرارة الجو المرتفعة.
وأشار محمد سيف الكواري، الخبير البيئي، إلى أن الفيضانات التي حدثت مؤخرا في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية لم تكن متوقعة بيئيا، وذلك نتيجة الاحتباس الحراري، حيث ارتفعت حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف مئوية.
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