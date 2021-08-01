خبير بيئي: دول الخليج ليست في مأمن من الفيضانات

قال محمد سيف الكواري، الخبير البيئي وعضو فريق الباحثين البيئيين العالميين، اليوم الأحد، إن دول الخليج ليست في مأمن من الفيضانات.

© AFP 2021 / Noel Celis شيخ الأزهر يعلق على الفيضانات التي تجتاح العالم وارتفاع درجات الحرارة بصورة قياسية ، اليوم الأحد، عن الكواري دعوته الجهات المعنية بالمناخ والبيئة في الدول والمنظمات، إلى تشكيل فرق بحثية لتحليل مشكلات الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والاستعانة بالأقمار الصناعية، بهدف تحليل الظواهر المؤدية إلى حدوث كوارث طبيعية من سيول وفيضانات، شهدتها بعض المناطق في العالم، في الفترة الأخيرة.

وأكد الكواري على وجوب الخروج بتوصيات واقتراحات مهمة لمعالجة تلك الظواهر المؤدية إلى حدوث كوارث، موضحا أنها ليست حدثا عارضا، ويمكن تكرارها، مناشدا الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر، تشكيل فرق بحثية متخصصة في البيئة والمناخ، لبحث ظاهرة الفيضانات التي وقعت في القارتين، الأوروبية والآسيوية، من أجل معرفة مدى فرص حدوثها.

وأفاد الدكتور الكواري بأن العلماء والباحثين البيئيين يعتبرون ظاهرة هطول الأمطار بغزارة بمثابة ناقوس الخطر، هو ما يجب التفكير فيها وتحليلها علميا ومدى تأثير ذلك على المستقبل، مؤكدا أن هؤلاء العلماء لم يتوقعوا حدوثها في فصل الصيف مع حرارة الجو المرتفعة.

وأشار محمد سيف الكواري، الخبير البيئي، إلى أن الفيضانات التي حدثت مؤخرا في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية لم تكن متوقعة بيئيا، وذلك نتيجة الاحتباس الحراري، حيث ارتفعت حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف مئوية.