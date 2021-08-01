ضبط أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون داخل شحنة "كاكاو" في السعودية... صور

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون، عثر عليها مخبأة داخل شحنة "كاكاو" وردت عبر ميناء جدة بالمملكة.

وحسب بيان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، وردت شحنة "كاكاو" عبر ميناء جدة وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عُثر على 8 ملايين و735 ألف حبة الكبتاغون مخبأة بطريقة فنية داخل أكياس حبوب الكاكاو.

#ارقد_وآمن | إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون في ميناء جدة الإسلامي بلغت أكثر من (8.7) مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية "كاكاو" وردت عبر الميناء، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم ضبط المستقبلين وعددهم 3 أشخاص.https://t.co/a34O3Yor4Q#زاتكا pic.twitter.com/XrSXCmpkIU — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 1, 2021

وأضافت الهيئة، أنه بعد إحباط محاولة التهريب تم التنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات لضمان ضبط أصحاب الشحنة داخل المملكة، حيث تم ضبطهم وعددهم 3 أشخاص.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن البلاد.

كما أشارت الهيئة إلى حرصها التام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات.