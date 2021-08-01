مقتل 3 أشخاص من "حزب الله" اللبناني إثر إطلاق نيران على موكب عزاء

تعرض موكب المعزين في أحد قتلى "حزب الله" اللبناني إلى إطلاق نيران في منطقة خلدة اللبنانية.

وقالت قناة المنار اللبنانية، إن إطلاق النيران أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص دون تحديد الرقم بالضبط، كما عرضت القناة فى نشرتها الإخبارية جانبا من إطلاق النيران على الموكب.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر قالت إنه "رفيع" بحزب الله اللبناني، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء إطلاق النيران عليهم في كمين استهدف المعزين.

ويأتي مقتل الثلاثة بعد يوم واحد من مقتل عضو بحزب الله اللبناني، حيث كانت جنازته تشيع اليوم الأحد، جنوبي لبنان.