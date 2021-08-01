الأرصاد المصرية: موجة الحر مستمرة للأسبوع المقبل... والقاهرة تسجل 42 درجة في الظل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في مصر، إن موجة الحر مستمرة للأسبوع المقبل.

وأشار مدير المركز إلى أن أنه في هذا الوقت ترتفع الحرارة بشكل ملحوظ وخاصة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، لافتا إلى أنهما يشهدان أشد أوقات فصل الصيف.

وقال شاهين إن "الصيف يتبقى منه شهر ونصف فقط"، بحسب ما نقل موقع "أخبار اليوم".

وأوضح مدير مركز التنبؤات "الموجة شديدة الحرارة تستمر بحسب الخرائط حتّى الأسبوع المُقبل؛ لتصل درجة الحرارة في الظل بالقاهرة إلى 42 درجة".

لافتا إلى أن درجة الحرار المحسوسة في مصر تصل إلى 44 درجة.

ونصح شاهين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتخفيف الملابس.