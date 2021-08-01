وكالة: نقل الغنوشي لمستشفى عسكري

قال مستشاران لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة الإسلامي، إن الغنوشي نقل لمستشفى عسكري، اليوم الأحد.

وأصيب الغنوشي (80 عاما) بفيروس كورونا الشهر الماضي، وقضى أسبوعا في المستشفى العسكري، وفقا لرويترز.

ومساء أمس السبت، قالت حركة النهضة إن رئيسها الغنوشي نقل إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، ثم غادرها بعد تلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.



وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن يوم الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة جميع نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.