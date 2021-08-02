الأردن... الخطوط الجوية الملكية تعلق على هبوط إحدى طائراتها اضطراريا

علقت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الإثنين، على هبوط إحدى طائراتها اضطراريا قبل 10 دقائق من الموعد المقرر للهبوط.

ونقلت وكالة "عمون" عن الشركة بيانا قالت فيه إن رحلتها رقم RJ 508 المتجهة من القاهرة إلى عمان هبطت اضطراريا في عمان (مطار الملكة علياء الدولي) قبل 10 دقائق من موعد الهبوط المقرر.

وبحسب الشركة، فقد تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 6 أفراد على المدرج المساند احترازيا.

وتمت عملية إخلاء الركاب من خلال السلالم العادية الى الحافلات، كما تم نقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم، كما تعمل الشركة حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار.

وشددت الشركة الملكية على أن سلامة مسافريها في مقدمـة أولوياتها وفــوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.