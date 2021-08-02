الأرصاد المصرية: الصيف أكثر حرارة هذا العام ولا تتعرضوا للشمس في هذه الأوقات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مصر، إن الصيف هذا العام هو الأكثر حرارة في السنوات الأخيرة سواء في مصر أو العالم.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد"، ونقلها موقع "المصري اليوم" أن: "التغيرات المناخية أثرت على العالم، ومصر من ضمن العالم، فالتغيرات المناخية كلمة السر فيما يحدث في العالم".

وأضافت: "درجة الحرارة وصلت في كندا إلى 50 درجة والكويت 54 درجة، والفيضانات في الصين وألمانيا وبلجيكا أمر غير طبيعي".

وعن حالة الطقس في مصر، قالت شاكر: "بدأنا بالتأثر في موجة شديدة الحرارة ومستمرة لمدة أسبوع على الأقل، والقاهرة متوقع تسجيل 42 درجة مع نهاية الأسبوع، وهي درجات يتم قياسها في الظل وتزيد 3 أو 4 درجات".

وأكدت على وجود فرص أمطار بداية من يوم الثلاثاء على جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر.

ونصح وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مصر، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس من الظهر وحتى بعد العصر.