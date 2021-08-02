مصر... حضور رسمي وشعبي لاستقبال الغواصة (‏S-44) الألمانية في الإسكندرية.. صور

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في مصر، اليوم الإثنين، وصول الغواصة الألمانية (‏S-44) من طراز (209 / 1400) إلى قاعدة الإسكندرية البحرية.

وبحسب بيان نشرته الصفحة على "فيسبوك"، الغواصة ألمانية ‏الصنع قادمة من ميناء "كيل" الألماني بعد أن أبحرت بطاقمها المصرى.

وأكد البيان أن انضام ‏الغواصة (‏S-44) "يمثل تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية ‏بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحرى وبما يعزز من ‏تحقيق الأمن والاستقرار والسلم فى المنطقة".

وأشار البيان إلى أنه "وطبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى استلمت ‏مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، ‏مما يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ‏ألمانيا الإتحادية".‏

‏ ‏ولفت البيان إلى أنه "يمثل اقتناء الغواصة (‏S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم فى ‏رفع تصنيفها عالمياً".‏

‏ونقل البيان عن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، تأكيده فى كلمته أثناء الاحتفال بوصول ‏الغواصة إلى قاعدة الإسكندرية أن "القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم ‏التسليح البحرى لتظل على العهد دائماً فى حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية".

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ووجه الفريق أحمد خالد "‏الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى تحديث التسليح ‏للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية".‏

‏وأشار البيان إلى أن مراسم الاستقبال حضره عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قدامى قادة القوات البحرية، ‏والسفير الألمانى بالقاهرة، والملحق العسكرى الألمانى بالقاهرة، وعدد من طلبة الكلية البحرية ‏وكلية الدفاع الجوى وعدد من طلبة جامعة الأسكندرية، وأعداد غفيرة من مواطنى ‏محافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن سواحل الإسكندرية شهدت قيام القوات البحرية بعرض بحرى ضم أكثر من خمسين ‏وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده ‏أعداد غفيرة من المواطنين وذلك احتفالاً بوصول الغواصة (‏S-44).‏