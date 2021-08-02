مصر... حضور رسمي وشعبي لاستقبال الغواصة (‏S-44) الألمانية في الإسكندرية.. صور

وبحسب بيان نشرته الصفحة على "فيسبوك"، الغواصة ألمانية الصنع قادمة من ميناء "كيل" الألماني بعد أن أبحرت بطاقمها المصرى.
وأكد البيان أن انضام الغواصة (S-44) "يمثل تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحرى وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم فى المنطقة".
وأشار البيان إلى أنه "وطبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، مما يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ألمانيا الإتحادية".
ولفت البيان إلى أنه "يمثل اقتناء الغواصة (S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يساهم فى رفع تصنيفها عالمياً".
ونقل البيان عن الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، تأكيده فى كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة إلى قاعدة الإسكندرية أن "القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحرى لتظل على العهد دائماً فى حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية".
View this post on Instagram
ووجه الفريق أحمد خالد "الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية".
وأشار البيان إلى أن مراسم الاستقبال حضره عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قدامى قادة القوات البحرية، والسفير الألمانى بالقاهرة، والملحق العسكرى الألمانى بالقاهرة، وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوى وعدد من طلبة جامعة الأسكندرية، وأعداد غفيرة من مواطنى محافظة الإسكندرية، لافتا إلى أن سواحل الإسكندرية شهدت قيام القوات البحرية بعرض بحرى ضم أكثر من خمسين وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده أعداد غفيرة من المواطنين وذلك احتفالاً بوصول الغواصة (S-44).
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)