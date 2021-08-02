توقيع اتفاق تجاري لنقل المعرفة الفنية إلى مصنع "أروان" اللبناني غدا في موسكو

أعلن مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد، اليوم الاثنين، أنه سيتم توقيع اتفاق تجاري وخطة العمل مع هيئة الاستثمار الروسي لنقل المعرفة الفنية إلى مصنع "أروان" للصناعات الدوائية في لبنان، غداً في موسكو.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تمكين هذا المصنع من تصنيع لقاح "سبوتنيك v" في لبنان لسد حاجاته الداخلية وحاجات الدول المجاورة.

وأشار أبو زيد إلى أن "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف ووزير الصناعة عماد حب الله ومواكبة وزير الصحة حمد حسن والسفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار"، موجهاً التحية الكبرى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان الداعم الأول والمتابع باهتمام لهذا الحدث.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان لها منذ عدة أيام، أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن منح مصنع "أروان" الإذن لاستيراد مواد أولية لإنتاج ثلاث وجبات تجريبية لكل من جرعتي لقاح "سبوتنيك v".