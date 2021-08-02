نائب كويتي لوزير الداخلية: هل هناك تعاقد مع شبكات تجسس للتنصت على السياسيين؟

وجه النائب الكويتي مهلهل المضف، سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية ثامر العلي، عن مدى صحة ما يثار عن التعاقد مع شبكات تجسس للتنصت على السياسيين في البلاد.

وبحسب صحيفة "الرأي"، فقد سأل المضف عن مدى صحة ما نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وجود شبكات اتصالات لم يعلن عنها مسبقا تخترق الأجهزة المحلية في الكويت.

وأشار النائب إلى أن صحفا عالمية نشرت أخبارا تتحدث عن تعاقد الوزارة مع شركة تجسس بالخارج بهدف التنصت على بعض السياسيين في الكويت.

ووجه المضف سؤالا عن الضمانات التي تقدمها الأجهزة الأمنية بشأن اختراقات الأجهزة والهواتف الخلوية.

من جهة أخرى، اعتبر النائب الكويتي أن تجديد عقود المهندسين الوافدين المخالفين بسبب عدم اعتماد شهاداتهم من قبل جمعية المهندسين في القطاع النفطي يدلل على سوء ادارة هذا الملف.

وحذر النائب المعنين من معركة لن تهدأ "حتى ننتصر لحقوق المهندسين الكويتيين"، معتبرا أنهم أولى بالتعيين من المخالفين.