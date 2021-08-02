الأرصاد المصرية تحذر من طقس الثلاثاء.. الحرارة تصل 43 درجة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يتواصل ارتفاع دراجة الحرارة غدا الثلاثاء، في معظم أنحاء البلاد ولاسيما في محافظات الصعيد والقاهرة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن الأرصاد فإن حالة الطقس المتوقعة غدا تكاد تكون متطابقة مع حالة الطقس ودرجات الحرارة السائدة اليوم الاثنين.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدا 40 للعظمى و27 للصغرى.

ويتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في مدينة الإسكندرية درجة واحدة للعظمى مقارنة بدرجة الحرارة اليوم لتصبح 35 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة الأعلى في مصر غدا 43 للعظمى في أسوان والوادي الجديد، وتكون الصغرى في أسوان 29 درجة، وفي الوادي الجديد 26 درجة.

ويستمر الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا رطبا في السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.