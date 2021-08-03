السعودية تلزم الطلاب بجرعة أولى من لقاح كورونا قبل ٨ أغسطس

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، إلزام جميع الطلاب والطالبات بتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 8 أغسطس الجاري، للتمكن من الحصول على الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول.

وقالت الوزارة في تنبيه على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، إن بشأن "الطلاب في الفئة العمرية ١٢ عامًا وأكثر هم من يتطلب حصولهم على اللقاح. الصحة تؤكد على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ اغسطس للتمكن من اخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول حيث أن المدة بين الجرعتين هي ٣ أسابيع".

#الصحة تؤكد على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل تاريخ ٨ اغسطس للتمكن من اخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول حيث أن المدة بين الجرعتين هي ٣ أسابيع. — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 2, 2021

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس أن إجمالي عدد إصابات كورونا المستجد في المملكة بلغ (527877) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (508994) حالة، فيما تم تسجيل (10) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8259) حالة.