الرئيس الجزائري يقيل قائد الدرك الوطني

اتخذ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرارا بإنهاء عمل اللواء نور الدين قواسمية، قائد الدرك الوطني.

وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فقد أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، على تسليم قواسمية منصبه إلى العميد يحي علي الذي يخلفه فى المنصب.

وشهدت المراسم وقفة ترحم من قواسمية على روح العربي بن مهيدي، والذي يحمل مقر قيادة الدرك الوطني اسمه.

وتمت المصادقة على محضر تسليم وتسلم قيادة الدرك الوطني من قبل القادة المتواجدين.